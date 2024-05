Ambulantes criaram 'cercadinho' vip para show da Madonna - Divulgação

Publicado 04/05/2024 18:33

O empreendedor mais fraco no show da Madonna pic.twitter.com/tWOXZHlGe2 — Informe RJO (@InformeRJO) May 4, 2024

Rio - O show da Madonna realizado na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, neste sábado (4), revelou a criatividade do carioca para ganhar dinheiro em meio às oportunidades. Em um vídeo que circula nas redes sociais, um homem aparece oferecendo papelão a R$ 5. Já próximo ao palco, ambulantes criaram um 'cercadinho' como área VIP e vendiam vagas no local por até R$ 50.Em meio ao sol e temperaturas de até 36ºC, fãs chegaram em Copacabana ainda no início da manhã. Sombrinhas, cangas e água foram os principais aliados do público durante toda a tarde. Por conta disso, um homem aproveitou para vender papelões para amenizar o calor. No vídeo, ele aparece sem camisa e descalço carregando vários papelões embaixo do braço e abanando as pessoas.Já em relação aos 'cercadinhos', relatos afirmam que os ambulantes ofereciam serviços como garçom e área reservada. O espaço era demarcado com sacos de areia e caixas de cerveja.Durante fiscalização, agentes da Secretaria de Ordem Pública e da Guarda Municipal desmontaram quatro deles em frente ao palco. Na ação, também foram apreendidos itens como garrafas de vidro, isopores e bebidas diversas.Apesar de algumas irregularidades, o show da diva do pop tem movimentado a economia local. No evento, há vendas de copos, camisas, e diversos acessórios relacionados a Madonna.