Fãs de Madonna a espera do show em Copacabana, neste sábado (4)Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 04/05/2024 17:16 | Atualizado 04/05/2024 20:00

Rio - Faltando poucas horas para o show da Madonna, as areias de Copacabana já estão lotadas de fãs. Às 19h o DJ Barata agitou o público, que espera ansiosamente para apresentação da rainha do Pop, que está marcada para às 21h45. O espetáculo marca o fim da turnê "The Celebration Tour", que comemora os 40 anos de carreira da diva americana.



Desde o início da manhã, fãs já estão "colados" nas grades de proteção na expectativa de ver a cantora de perto. Isso porque o grande "muro" que tinha sido instalado em volta do palco e da área vip foi retirado. De Norte ao Sul do Brasil, pessoas saíram de seus estados para prestigiar o espetáculo.

No fim da tarde, Com sol e muito calor, um caminhão do Corpo de Bombeiros chegou a jogar água para refrescar as pessoas no local. Além disso, a Cedae segue com a distribuição de água gelada em quatro pontos fixos no canteiro central da Avenida Atlântica: próximo ao Hotel Lancaster (altura da Rua Duvivier), entre as avenidas Prado Júnior e Princesa Isabel, na altura da Avenida República do Peru e da Rua Siqueira Campos. As tendas funcionam até as 2h de domingo (5).No fim da tarde, Madonna chegou a publicar um vídeo nos stories do Instagram dançando com a bandeira do Brasil . Além de imagens vestindo uma camisa da seleção com seu sobrenome, Ciccone, escrito em cristais cravejados.

Comércio inusitado

O show da Madonna também revelou um comércio inusitado . Em um vídeo que circula nas redes sociais, um homem aparece oferecendo papelão a R$ 5. Já próximo ao palco, ambulantes criaram um 'cercadinho' como área VIP e vendiam vagas no local por até R$ 50.

Já em relação aos 'cercadinhos', relatos afirmam que os ambulantes ofereciam serviços como garçom e área reservada. O espaço era demarcado com sacos de areia e caixas de cerveja.



Durante fiscalização, agentes da Secretaria de Ordem Pública e da Guarda Municipal desmontaram quatro deles em frente ao palco. Na ação, também foram apreendidos itens como garrafas de vidro, isopores e bebidas diversas.



Forças de segurança



Um grande esquema de segurança foi montado para o show. No momento, a Polícia Militar já realiza patrulhamento ostensivo, envolvendo 3,2 mil agentes, 64 viaturas, 65 torres de observação, dois drones com tecnologia para reconhecimento facial, além de câmeras. Há bloqueios em 18 áreas do bairro e 18 pontos de revista espalhados pelas ruas adjacentes ao palco.



Desde sexta-feira (3), o Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICM), um super caminhão com o investimento de R$ 8,6 milhões, está na Praça do Lido e possibilita o auxílio imediato às equipes de agentes espalhadas pela orla para combater possíveis ações criminosas. Para se ter uma ideia, o zoom ótico e sem distorções de uma das câmeras, pode captar faces de cidadãos e suas características a longas distâncias.



A Polícia Civil também já mobilizou 1.500 agentes, desde quarta-feira (1º). Estão incluídos no esquema policiais da Core e das delegacias de Apoio ao Turismo, do Aeroporto Internacional, de Proteção à Criança e ao Adolescente, de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância e de Atendimento à Mulher.



Centrais de flagrantes estarão em funcionamento nas delegacias de Copacabana (12ª DP), Leblon (14ª DP) e Ipanema (13ª DP), onde também haverá atuação do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos, com apoio de policiais e peritos criminais. O plano de segurança inclui ainda o reforço nas delegacias da Zona Sul e do Centro e na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI).



Além disso, uma base temporária da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) está funcionando na Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (Deapti), em Copacabana. Há postos da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) e da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) na 15ª DP, na Gávea.



Já a base do programa Segurança Presente de Copacabana recebe, a partir de 6h deste sábado (4), o reforço de agentes de outros oito módulos do município, que atuarão em Copacabana até o final do evento. Cerca de 60 policiais militares e civis, além de uma assistente social, se juntam à força-tarefa para aumentar ainda mais a segurança dos fãs, turistas e moradores.



Corpo de Bombeiros



Além do trabalho de vistoria do show, o Corpo de Bombeiros preparou um plano tático operacional da corporação para garantir a segurança do público que vai assistir a apresentação da diva do pop. Cerca de 800 militares foram mobilizados para atuar no fim de semana do evento, distribuídos por terra, água e ar.



O destaque da força-tarefa é a presença de médicos que farão o resgate às vítimas de afogamento por meio de motos aquáticas, otimizando o tempo de atendimento em até 80% a menos em comparação às ambulâncias. A corporação também tem duas aeronaves à disposição para realizar atendimentos a ocorrências mais graves, além de um posto médico militar avançado, que será montado exclusivamente para o evento nas imediações do posto 6.



A força-tarefa tem ainda o apoio de embarcações, quadriciclos, ambulâncias, motos de resgate para deslocamento rápido em meio ao público, viaturas de salvamento e caminhões-tanque, nos principais pontos de acesso ao evento.



Saúde



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) disponibilizou 2 ambulâncias de suporte a desastres além das 4 ambulâncias que já atuam nas bases da região de Copacabana, Botafogo e Ipanema. Também serão disponibilizadas motolâncias extras para eventuais atendimentos de urgência.

Já as Unidades de Pronto Atendimento de Copacabana e de Botafogo têm reforço de equipes para o atendimento à população.



Atendimento ao consumidor



Um plantão de atendimento do Procon atende das 10h às 19h. Consumidores podem entrar em contato através dos telefones (21) 99371-9647 e (21) 99332-8289, ou pelo e-mail procontur@procon.rj.gov.br, para assistência imediata.



Agentes da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor vistoriam as embarcações atracadas na orla carioca, para evitar prejuízos aos consumidores. A inspeção ocorre antes de os barcos saírem, ainda nas marinas.



Transporte



O transporte público é a recomendação dos organizadores para o público que vai assistir à cantora pop. A SuperVia, para a ida, funciona no horário normal de sábados, sendo que a estação Central do Brasil fechará às 21h15. Para a volta, apenas a Central do Brasil estará aberta para embarque após o evento, com reabertura às 0h15 e funcionamento até as 2h15. Todas as outras estações estarão abertas para desembarque, exceto a estação Praça da Bandeira.



No metrô, a orientação da concessionária é que os clientes desembarquem preferencialmente na estação Siqueira Campos/Copacabana.



A estação Cardeal Arcoverde/Copacabana funcionará apenas para desembarque das 16h às 22h; e após as 22h, somente para embarque com cartões pré-adquiridos ou método de pagamento por aproximação (NFC). É importante ressaltar que a estação não terá embarque neste horário (16h às 22h) e, por medida de segurança dos clientes, também pode haver restrições temporárias e controle de fluxo no embarque, durante a operação na madrugada.



No retorno do evento, a recomendação é que os clientes utilizem a estação Siqueira Campos/Copacabana para embarque. A estação contará com equipamentos de controle de fluxo e comunicação.



A concessionária recomenda que os clientes comprem e recarreguem seus cartões de passagem Giro, unitário do MetrôRio ou o RioCard com antecedência, priorizando também comprar a volta antecipada, facilitando a entrada no sistema. A tarifa é de R$ 7,50 para a ida e R$ 7,50 para a volta. Os passageiros podem, ainda, inserir créditos no cartão Giro pelo site ou aplicativo do GIRO, além de usar o pagamento por aproximação, com cartões ou dispositivos habilitados com tecnologia NFC, direto na catraca na hora do embarque, ou com o Riocard.



Para quem usar as barcas, o terminal Araribóia terá partidas a cada 30 minutos. Paquetá funcionará normalmente, e Charitas e Cocotá não funcionarão.