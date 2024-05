Madonna dança com a bandeira do Brasil antes do show em Copacabana - Reprodução / Instagram

Publicado 04/05/2024 16:40 | Atualizado 04/05/2024 16:44

Rio - Faltando poucas horas para o show de Madonna na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, a artista atiçou os fãs, neste sábado (4), ao compartilhar um vídeo no Stories do Instagram dançando com a bandeira do Brasil. Além disso, nas imagens a diva está vestindo uma camisa da seleção com seu sobrenome, Ciccone, escrito em cristais cravejados.