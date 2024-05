Madonna arrasa em ensaio para show em Copacabana - Agnews

Publicado 04/05/2024 08:06 | Atualizado 04/05/2024 08:21

Rio - Madonna, de 65 anos, tem se preparado bastante para realizar o maior show da carreira, nas areias de Copacabana, na Zona Sul do Rio, na noite deste sábado. Durante a madrugada, a Rainha do Pop fez a alegria dos fãs brasileiros em mais um ensaio - sem som - da apresentação e, desta vez, não usou máscara. Na ocasião, a cantora norte-americana trocou várias vezes de look, sensualizou com os bailarinos e ainda recebeu Pabllo Vittar no palco. As duas, inclusive, usaram blusas do Brasil na ocasião.

Estilosa, Madonna combinou a camisa verde e amarela com um short preto e o corset com formato de cone no busto. Já Pabllo Vittar vestiu uma camisa da Seleção, com o nome de Madonna, e combinou com um short jeans e bota. Elas 'quebraram tudo' durante o ensaio e dançaram bastante. Em outro momento, a Rainha do Pop apostou em um vestido nas cores do país, que valorizava seu corpão em forma.

A cantora norte-americana também protagonizou cenas quentes no palco com seus bailarinos. Ela fez poses provocantes, dançou coladinha com eles e trocou carícias com um dos profissionais.

O show de Madonna, que marca o fim da turnê "The Celebration", está marcado para às 21h45, na Praia de Copacabana. A apresentação comemora os 40 anos de carreira da artista e será a única da artista na América do Sul. A expectativa é de que 1,5 milhão de pessoas participem do evento gratuito.

Veja alguns trechos do ensaio:



Tenho a impressão que a Madonna amou a Pabllo muito pic.twitter.com/umTHKOVvMP — Geólogo da Vittar (@peuvittalover) May 4, 2024



Cheguei em Copacabana e fui recebida assim @Madonna pic.twitter.com/jyssZ6tPzp — Aline pronta pra ver MADONNA EM COPACABANA (@_AlineMS) May 4, 2024