Dublê de Madonna sobe no palco para ensaiarPedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 03/05/2024 19:13 | Atualizado 03/05/2024 19:17

Rio - O grande show de Madonna no Rio está chegando. Faltando apenas um dia para o evento, a dublê da cantora subiu ao palco na noite desta sexta-feira (3) na praia de Copacabana para ensaiar junto da equipe.

Mais cedo, quem também aproveitou para se preparar para o show foi Pabllo Vittar e a filha de Madonna, Mercy James , indicando que estarão presentes no show da diva americana.Na última quinta-feira (2), Madonna foi pessoalmente ao ensaio com um look todo preto e uma máscara ninja verde limão para esconder o rosto. Pabllo e a Rainha do Pop agitaram a noite em Copacabana ensaiando uma versão da canção "Music" em samba.