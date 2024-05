Gil do Vigor se manifesta após reclamações dos participantes do ?BBB24? sobre falta de oportunidades - Reprodução / Instagram

Publicado 03/05/2024 17:26 | Atualizado 03/05/2024 17:33

Rio - Gil do Vigor falou nesta quinta-feira (2) em suas redes sociais, sobre a polêmica envolvendo as reclamações dos participantes do "BBB24". Após o fim do reality, diversos ex-brothers se queixaram de falta de dinheiro e oportunidades. No vídeo, o economista analisou sua trajetória no "BBB21" falou como focou mais nos estudos e em outros projetos do que na fama para seguir em frente e sugeriu que os brothers das próximas edições façam o mesmo.

"Eu nunca tive expectativa de trabalhar com publicidade, até porque, se formos reparar, poucos são os homens que saem do BBB e trabalham com publicidade. Eu sempre falei que meu objetivo com o Big Brother era conseguir dinheiro para quitar o apartamento da minha mãe e poder custear meus estudos nos Estados Unidos, o que é muito caro", iniciou.

Gil relembrou da jornada no programa. "Sempre que tinha alguma ação de roupa, eu não usava as roupas, usava muito pouco, pois eram peças que poderiam servir para o meu PhD", relembrou.

"Não dá para contar com o ovo dentro do fu*ico da galinha. A fama é hoje, não é o amanhã. A única coisa que ninguém toma de mim é o meu conhecimento. Meu conhecimento ninguém vai questionar", disse.



Por fim, ele aconselhou quem deseja participar do reality futuramente. "Entrem focados no prêmio, no carro, nos R$ 20 mil, R$ 30 mil. Pois cada centavo que você conseguir lá dentro vai mudar a sua vida. E aqui fora abrace aquilo que ninguém pode tirar de você, sua carreira. Construa uma carreira, vá estudar, se formar".

