Belo lança nova música sobre o fim do casamento com Gracyanne Barbosa Reprodução / Instagram

Publicado 03/05/2024 20:10 | Atualizado 03/05/2024 20:14

Rio - Belo, de 50 anos, lançou uma nova música chamada "Eu mudo", nesta quinta-feira (2). Segundo o cantor, a música trata-se de uma "carta aberta" sobre sua separação com Gracyanne Barbosa após 12 anos casados.

"Eu achei que não estivesse pronto, mas eu reconheço que essa é minha missão. Falar através da música, usar minha voz pra botar os meus sentimentos pra fora", escreveu ele em um post para divulgar a nova faixa no Instagram.

Durante a polêmica do término, Gracyanne chegou a dar mais detalhes para os internautas. "Nós estávamos numa crise, na prática, completamente separados. Só que a gente não tinha coragem de decidir quem ia sair de casa, como faríamos. A gente também estava tentando evitar a imprensa, porque tinha muita coisa legal acontecendo na carreira profissional, e a gente sabia que isso ia atrapalhar bastante. Mas na época que aconteceu, estávamos completamente separados, só na mesma casa, gente", disse ela, na ocasião.

Confira a letra:

"Para de fingir que eu não existo

Dividindo a mesma cama: eu, você e o desprezo

Com o tempo a gente se acostuma

Se afasta e só vai sobrar de mim o travesseiro

Eu queria que você soubesse

Que a sua falta tá doendo

Saudade dos teus olhos

Do seu beijo na minha boca

E eu nem me lembro mais a última vez que eu te vi sem roupa

Diz o que tá acontecendo

Mostra o que eu não tô vendo

E se sou eu o culpado de tudo

Eu mudo, eu mudo

Olha a gente se perdendo

E esse amor quase morrendo

Mas se sou eu o culpado de tudo

Eu mudo, eu mudo, eu mudo"