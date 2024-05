Pabllo Vittar faz mais um ensaio para o show de Madonna no Rio - Adão / AgNews

Publicado 03/05/2024 18:01

Rio - Pabllo Vittar subiu ao palco da "The Celebration Tour" novamente ao lado de Mercy James, filha de Madonna, nesta sexta-feira (3), em Copacabana, para se prepararem para a participação especial no show da Rainha do Pop.

Este foi o segundo ensaio antes do grande dia. Na noite da última quinta-feira (2), Pabllo e Madonna subiram no palco para ensaiar uma versão da canção "Music" em samba . A diva americana apareceu com uma máscara cobrindo seu rosto durante a passagem de som.O show de Madonna será no próximo sábado (4), às 21h50, no Rio. A apresentação comemora os 40 anos de carreira da artista e será a única apresentação da artista na América do Sul. A expectativa é de 1,5 milhão de pessoas participem do evento gratuito.