Davi no Podpah - Reprodução / Instagram

Publicado 03/05/2024 21:53

Rio - Davi Brito, de 21 anos, participou do Podpah desta sexta-feira (3) e falou sobre sua participação no “BBB24”, que o deixou milionário. O baiano ainda deu detalhes sobre sua vida amorosa. Campeão da última edição do programa, o jovem conquistou um prêmio de quase R$ 3 milhões.

"Assimilando as coisas que estão acontecendo", disse sobre a vida após o "BBB 24".Davi rebateu as críticas sobre ser um "personage" no reality. "No Big Brother, você vai jogar com quem você é, com a sua personalidade. Cada ano muda, não tem uma cartilha pra jogar o BBB. Entrei pra ganhar, estava focado em conquistar meu objetivo que é ser médico. Esse sonho ultrapassa todas as barreiras"."Adquiri uma oportunidade ano passado. A Amanda [campeã do "BBB23"] estava devendo a faculdade dela e conseguiu ganhar e pagar a faculdade de medicina, então eu pensei 'pode ser uma oportunidade pra eu vencer na vida'. Foi a primeira vez [que eu me inscrevi]", disse.O baiano afirmou que não conhecia nenhum Camarote da sua edição. "Não conhecia ninguém. Na minha infância eu só trabalhei. Não era aquele moleque de videogame e celular. Minha infância foi f*da. Trabalhei muito, com 11 anos já estava vendendo pastel com suco. Até hoje não perco o ritmo".Sobre a vida de solteiro e a falta de privacidade após o programa. "Eu to perdendo minha privacidade, qualquer lugar que eu vou. Tipo assim, eu sou um cara solteiro, e até num restaurante, levei minha amiga para jantar um dias desses e apareceu 'Davi ta aqui olha!'. Não posso mais ir ao restaurante? Só estão esperando eu escorregar", falou ele.Ele também comentou sobre a vida de solteiro e que tem recebido mensagens na internet: "Estou solteirão e uma pessoas falam 'minha nossa, 21 anos, você tá saindo das fraldas agora'. E eu falo: 'Ah, é? Venha, meu bebê!'", brincou.