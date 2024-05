Flávia Alessandra usa look inspirado em Madonna - Reprodução / Instagram

Publicado 03/05/2024 20:22

Rio - Contagiada pela energia do show da Madonna, Flávia Alessandra compartilhou alguns cliques usando um look inspirado na Rainha do Pop. Nesta sexta-feira (3), a atriz falou ainda sobre a importância da cantora e contou que acompanha a artista desde a infância.

"Madonna é um ícone, não pelo que veste, mas pelo que inspira", iniciou Flávia na legenda da publicação. "O que faz uma garota de 10 anos olhar pra uma artista e ser abastecida de uma energia motivadora não pode ser apenas pelo que vê. Mas pelo que essa artista lhe faz sentir", seguiu.

"Pra mim, a Madonna é esse ícone porque ela me faz pensar, me faz questionar e me provoca irreverência, ousadia e atitude. Eu sempre me senti assim: é como se ela fosse uma representação de uma parte minha, como se pertencêssemos a mesma natureza", continuou.

"Não atoa: La Madona, aquele potencial impulsivo, feminino e criador tentou ser expressado em inúmeras artes ao redor do mundo. Porque todas somos um pouco disso também. Somos Madonna", finalizou.