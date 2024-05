Madonna sobe ao palco para ensaio geral - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 03/05/2024 19:39

Dessa vez, a Rainha do Pop apostou em um look preto curtinho e uma capa, além da máscara verde limão. Durante o ensaio, Madonna usou uma joelheira no joelho esquerdo. A artista ainda tocou guitarra.

Logo depois, Pabllo Vittar subiu ao palco para ensaiar novamente com a diva americana. Embora ainda não esteja confirmada oficialmente, esta é a segunda vez que a cantora dança ao lado de Madonna. Durante a passagem de som, Pabllo pegou a Rainha do Pop no colo mais uma vez , dando a entender que o movimento faz parte da apresentação surpresa. As duas ainda balançaram a bandeira do Brasil.

Durante a tarde, foi a vez das filhas de Madonna e Pabllo Vittar ensaiarem . A cantora dançou ao lado de Mercy James e das gêmeas Stella e Estere, aumentando os rumores de uma participação especial no show da diva americana.

O show de Madonna será neste sábado (4), às 21h45, na Praia de Copacabana. A apresentação comemora os 40 anos de carreira da artista e será a única da artista na América do Sul. A expectativa é de que 1,5 milhão de pessoas participem do evento gratuito.