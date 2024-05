Madonna ensaia no palco montado na Praia de Copacabana - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 02/05/2024 20:52 | Atualizado 02/05/2024 21:13

Rio - Deu as caras! Madonna deixou o Copacabana Palace na noite desta quinta-feira (2) e pisou pela primeira vez no palco que se apresentará no sábado (4) para a passagem de som. Durante o ensaio, fãs que estão fazendo plantão na porta do hotel correram para tentar ver um pouquinho da Rainha do Pop.

Em vídeos, que circulam nas redes sociais, é possível ver a Rainha do Pop em uma plataforma giratória enquanto canta usando um vestido preto volumoso e uma touca ninja amarela. O ensaio deu ao público um gostinho de como será a apresentação oficial e a visibilidade do palco, embora ainda esteja com o muro de metal colocado para proteger a montagem. Esta barreira será retirada antes do show no sábado.

Mais cedo, Mercy James, filha de Madonna, também esteve no palco. A jovem, de 18 anos, apostou em um look despojado, com óculos escuros, uma camiseta do time Benfica de Portugal, calça de moletom preta e alguns acessórios, como um chapéu colorido de crochê e algumas pulseiras nos braços. No palco, ela usou o celular e tirou fotos. Nas apresentações da mãe, Mercy costuma tocar piano.

David Banda, outro filho da Rainha do Pop que está no Brasil com a mãe, também apareceu, mas diferente de Madonna e de Mercy, ele não esteve no palco, apenas acompanhou a passagem de som da varanda do Copacabana Palace.

A Rainha do Pop fará seu maior show da carreira, no Rio, neste sábado, com a expectativa de público de 1,5 milhão de pessoas. A abertura da apresentação ficará por conta do DJ americano Diplo . às 20h. Madonna está prevista para subir ao palco às 21h45.Já Pedro Sampaio e Catha comandarão o after da festa