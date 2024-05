Xuxa relembra entrevista feita com Madonna há 26 anos - Reprodução / Instagram

Publicado 02/05/2024 17:58 | Atualizado 02/05/2024 18:00

Rio - Rio - Xuxa compartilhou com seus seguidores do Instagram, nesta quinta-feira (2) uma entrevista que fez com Madonna para o "Planeta Xuxa", em 1998. A Rainha do Pop está no Brasil para o encerramento da The Celebration Tour na praia de Copacabana e a apresentadora resgatou o momento ao lado da americana.

Na entrevista, Xuxa perguntou se Madonna sabia algo em português e relembrou quando a cantora falou "Bunda Suja" em um de seus shows e a cantora revelou que havia aprendido com um dos membros de sua equipe.



"O meu coreógrafo do meu show é português e ele disse que eu deveria dizer isso, então eu apenas disse. Sou muito obediente", brincou Madonna.

Xuxa relembrou mais uma expressão engraçada dita pela diva. "Eu não lembro se você falou 'Solta a Franga' ou algo assim", disse. "Solta a Franga? Isso soa como algo que eu diria", falou Madonna aos risos.

Confira o vídeo: