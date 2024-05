Anitta - Reprodução/Instagram

Anitta

Rio - Anitta, de 31 anos, compartilhou que considerou desistir de sua carreira musical devido a uma controvérsia com sua antiga gravadora, a Warner Music. Ela sentiu que seus esforços para entrar no mercado internacional estavam sufocando sua individualidade.

Em entrevista à Variety, Anitta lamentou: "Não me senti feliz. Eu não tinha mais energia. Estava olhando demais para os números de vendas, lendo o que a internet e os críticos tinham a dizer. E depois de ter pensado tanto sobre como seria a vida se eu desistisse ou morresse... minhas prioridades mudaram".A cantora teve que enfrentar uma difícil batalha com sua equipe anterior, o que levou ao rompimento com seu empresário Brandon Silverstein e a uma campanha nas redes sociais contra sua gravadora, destacando que a empresa não estava fazendo seu trabalho para promover o hit global "Envolver".O caso foi resolvido com um acordo entre Anitta e a Warner, e posteriormente ela assinou com o selo Republic da Universal Music e trouxe Rebeca León (conhecida por trabalhar com artistas como Rosalía e J Balvin) como sua nova empresária.