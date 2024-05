Samara Felippo e Elidio Sanna marcam presença em musical de Rita Lee - Leo Franco/ Agnews

Samara Felippo e Elidio Sanna marcam presença em musical de Rita LeeLeo Franco/ Agnews

Publicado 02/05/2024 22:38

Rio - Diversos casais famosos marcaram presença, nesta quinta-feira (2), na estreia vip do musical sobre Rita Lee, no Teatro Porto, em São Paulo. Estrelada por Mel Lisboa, "Ria Lee - Uma Autobiografia Musical" fica em cartaz até dia 7 de julho.

Samara Felippo e Elidio Sanna, Pedro Bial e Maria Prata, Luisa Mell e Cadu Di Giacomo, Vera Zimmermann e Luciana Ramanzini, Branco Mello e Ângela Figueiredo, Cassio Scarpin e Diego Redondaro foram alguns dos casais que fizeram questão de prestigiar o espetáculo. Além deles, Wanessa Camargo, Rita Cadilac e Astrid Fontenelle também estiveram no local.

Dez anos depois da estreia do sucesso "Rita Lee Mora ao Lado", Mel Lisboa volta a interpretar a roqueira-mor em um musical inédito, desta vez inspirado na autobiografia da cantora. Diferentemente do projeto anterior, dessa vez, a atriz conta a história de Rita com base no livro da cantora, lançado em 2016 e um dos maiores sucessos editoriais do Brasil, que narra os altos e baixos da carreira de Rita com uma honestidade escancarada.