Anitta e Bruna Marquzine em evento nos Estados Unidos - Reprodução

Anitta e Bruna Marquzine em evento nos Estados UnidosReprodução

Publicado 02/05/2024 20:51

Rio - No evento "Power of Woman" (Poder da Mulher) organizado pela revista Variety em Nova Iorque, cidade dos Estados Unidos, a atriz Bruna Marquezine, uma das convidadas, rasgou elogios em um inglês fluente à funkeira Anitta, uma das homenageadas, em discurso feito nesta quinta-feira (2).

"Anitta, você sempre manteve sua autenticidade e sua paixão ardente pela música. A sua jornada é inspiradora, cheia de talento e determinação que desafia qualquer obstáculo. As suas músicas são hinos de empoderamento", disse a colega brasileira.

"O seu impacto vai além dos charts (rankings de músicas), das indicações do Grammy: está entranhado no espírito do Brasil, acendendo um sentimento de orgulho e união. A sua influência transcende fronteiras e sua música cativou públicos ao redor do mundo".

A dona do hit "Vai Malandra" subiu ao palco para um abraço e devolveu os elogios: "Meu Deus! Você é uma irmã para mim. A mulher mais linda do Brasil. Eu te amo muito".





Ela agradeceu a premiação: "É muito dificil para nós, mulheres, que nascemos nas favelas do Brasil. Acreditamos que essas coisas não são possíveis para nós, porque não podemos. Não há estrutura. Não há oportunidades".

Anitta durante discurso no "Power of Woman" Reprodução

"Havia tantas regras. Tantas regras sobre como ser mulher, como se comportar, como encontrar o melhor marido, como ficar bem para o público, ser a garota fofa com quem todo mundo quer se casar. E eu simplesmente não era essa pessoa. Eu queria sacudir a bunda, queria ser livre, queria ganhar meu próprio dinheiro", concluiu.





A escolha de quais mulheres recebem a honraria do "Power Of Woman" é tanto pela visibilidade quanto pelo trabalho social, e Anitta divulgou a Central Única das Favelas (CUFA). Ela comentou que a organização trabalha há mais de 20 anos para mudar a vida de pessoas que vem do mesmo lugar que ela.