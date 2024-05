Kevin O Chris celebra apresentação no Rock in Rio - Reprodução

Kevin O Chris celebra apresentação no Rock in Rio

Publicado 02/05/2024 19:29 | Atualizado 02/05/2024 19:31

DIA, o cantor celebrou sua apresentação no "Espaço Favela" do festival. Rio - Kevin O Chris é um dos nomes confirmados no "Dia Brasil", do Rock in Rio, data que vai homenagear diversos ritmos brasileiros, no dia 21 de setembro . Para o, o cantor celebrou sua apresentação no "Espaço Favela" do festival.

"Nós, os meninos pretos, que viemos da comunidade, temos que provar três vezes mais para conseguir ter visibilidade e alcançar nossos sonhos. E, muitas vezes, isso ainda não é o suficiente. Já vi muita molecada querendo desistir, eu mesmo já pensei, mas hoje fico felizão em ter continuado. O caminho não foi fácil, mas poder representar a cultura de favela em um dos maiores palcos do país é surreal e mostra como cada corre para levar meu trampo pra geral valeu a pena. O Espaço Favela também é o palco da oportunidade, que faz os moleques olharem pra tv e enxergarem um retrato do lugar que elas moram, com gente como elas brilhando", disse.

O cantor, então, refletiu sobre a importância da arte em sua vida. "Graças a Deus, depois de toda luta que passei para chegar a um palco como o Rock In Rio, entendi que esse é meu propósito de vida. Sei o quanto a arte mudou a minha realidade e o poder que ela tem para fazer a mesma coisa com outras pessoas. Às vezes, quando você está vivendo em uma comunidade parece que não há nenhuma forma de crescer, porque nossos sonhos são limitados, mas eu consegui e quero mostrar para os moleques da quebrada que eles também podem", afirmou o cantor que também brilhou e levou o funk para os palcos do Lollapalooza, em São Paulo, em março deste ano.

Em 2019, Drake convidou Kevin O Chris para subir aos palcos do festival durante sua apresentação e cantar o remix do hit do funkeiro "Ela É do Tipo". Agora, com seu próprio show no evento, ele ressaltou que essa é mais uma oportunidade de representar o funk. "Não é a minha primeira vez no palco, mas a emoção e os sentimentos de honra são os mesmos. Sabemos do potencial que o funk tem, tanto nacionalmente quanto internacional. Quero fazer esse show com muita energia para representar nosso som, nossas batidas, pra geral curtir muito", declarou.