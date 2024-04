Rock in Rio anuncia Dia Brasil com shows de Luan Santana, Ana Castela e mais - Isabelle Rosa/ Agência O Dia

Publicado 29/04/2024

Rio - O Rock in Rio anunciou, nesta segunda-feira (29), durante uma coletiva de imprensa, o Dia Brasil, que terá shows de nomes como Luan Santana e Ana Castela. Essa é a primeira vez que o evento abre as portas para o sertanejo.

As apresentações acontecem no dia 21 de setembro e também contam com outros estilos musicais, como funk, soul, rock, pop, rap, bossa nova, além de Baile de Favela. No evento, o Zé Ricardo, vice-presidente artístico da Rock World, falou sobre a novidade.

"Uma coisa importante é o seguinte: vamos fazer um dia brasileiro. Mas quem é o headliner? Quem é o cara mais importante da noite? Não podemos fazer isso. Então, a campanha do Rock in Rio esse ano é 'Rock in Rio 40 anos e para sempre', por isso a gente resolveu homenagear vários estilos da música brasileira, estilos que a gente acredita que tenha a ver com o festival, estilos novos que estamos abrindo a porta para entrar no festival", explicou.

"Vocês vão ver só shows exclusivos no Dia Brasil. Encontros de artistas como Capital Inicial, Detonautas, NX Zero, Pitty, Rogério Fausino, todos em um show de 1h30, cada um cantando três músicas, gerando interações, alguma coisa que ninguém viu. Essa é a nossa primeira reunião do Rock", disse.

Marcando a primeira vez do sertanejo no festival, Chitãozinho & Xororó, junto com a Orquestra Heliópolis, vão receber Ana Castela, Luan Santana e Simone Mendes.

Baiana System, Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Majur, Margareth Menezes e Ney Matogrosso completam o time de MPB. "Quando a gente fala de MPB, é muito mais que Música Popular Brasileira, é música do Brasil, é qualquer tendência que a música brasileira esteja aberta", ressaltou Zé Ricardo.

"E o maior encontro da história do trap, esse estilo que chegou e 'tomou de assalto' o Rock in Rio. Todo mundo é apaixonado por esses meninos que estão mudando a história da música, abrindo muito espaço, sendo inspiração para muitos meninos das favelas Brasil a fora", pontuou o vice-presidente artístico da Rock World ao anunciar Cabelinho, Filipe Ret, Kayblack, Matuê, Orochi, Ryan SP e Veigh.

Já o encontro em homenagem ao pop é composto por Lulu Santos, Luísa Sonza, Ludmilla, Jão, Glória Groove e Duda Beat. Sobre o pagode, Zé disse: "Pela primeira vez no Rock in Rio, Zeca Pagodinho, com a banda dele, recebendo Alcione, Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Maria Rita e Xande de Pilares".

O rap vai trazer Criolo, Djonga, Karol Conká, Marcelo D2 e Rael. "Ainda podemos ter surpresas até lá", contou Zé Ricardo. No mesmo dia, ainda terá homenagem para a Bossa Nova com shows de Roberto Menescal, Leila Pinheiro, Wanda Sá e Bossacucanova.

A edição deste ano também terá o funk, com apresentações de Livinho, MC Don Juan, MC Drika, MC Hariel e MC PH.

Confira o line-up completo:

Canção especial

O Rock in Rio também lançou uma canção especial, com grandes artistas brasileiros, chamada "Deixa O Coração Falar". A renda da música, que ganhará um vid]oclipe, será revertida para às ONGs da Ação da Cidadania e a Gerando Falcões, por meio do Favela 3D, com o objeto de combater a fome e a pobreza. Zé Ricardo ainda deseja que o hit seja uma forma de unir pessoas.

"Tem um pontinho de reconciliação, porque tem gente que a gente brigou e que a gente não quer mais mesmo na vida. Mas tem pessoas que você tem saudade, tem pessoas que você queria voltar a falar e você não sabe como voltar a falar. Fica aquela falta de coragem de dar o primeiro passo. Eu espero que essa música também seja ponte para reconectar pessoas que se desconectaram por motivos pequenos, obviamente, e que tenham muita vontade de estar junto. Então eu acho que essa música é uma possibilidade de recomeço para muitas relações com o Brasil. E a gente quis realmente fazer uma grande reunião de artistas", declarou.

Ivete Sangalo, Jão, Alcione, Rogério Flausino, Dinho Ouro Preto, Gloria Groove, Ludmilla, Mart'nália, Paula Lima, Daniela Mercury, Majur, Margareth Menezes, Rael, MC Daniel e Fernanda Abreu são alguns artistas que dão voz a canção.

