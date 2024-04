Momento de "A Grande Conquista 2" em que Bifão percebe problema com as camisinhas - Reprodução

Momento de "A Grande Conquista 2" em que Bifão percebe problema com as camisinhasReprodução

Publicado 29/04/2024 22:01 | Atualizado 29/04/2024 22:07

Rio - Ao fazer uma brincadeira com as camisinhas disponibilizadas pela produção do reality 'A Grande Conquista 2', da Record, a paulista Bifão percebeu, nesta segunda-feira (29), que os preservativos estavam furados. Enfurecida, ela reclamou com as câmeras da mansão.

A participante encheu mais de um preservativo com água. "Ninguém vai usar isso aqui mesmo, porque é um programa de família. Então, vamos nos divertir, pelo menos", disse ao lado de outra participante. Ela notou, porém, que o líquido estava vazando.

Veja o vídeo:

Bifão quer fazer alguma brincadeira com camisinhas e água. #agrandeconquista #bbb24 o lider está sério no video. pic.twitter.com/XbPUwhTvLe — A Grande Conquista 2 (@AGrConquista2) April 29, 2024

A empreendedora, indignada, puxou a orelha da produção do programa. "Mano, olha isso! Olha isso aqui!", exclamou, chocada, mostrando para outras pessoas na casa. "C..., mano, é sério isso daí, tá? Produção, é sério mesmo. As camisinhas estão todas furadas".

"Isso aí é um problema sério, cara. Isso aí não pode acontecer, não. Imagina? Se alguém usasse mesmo", continuou ela.