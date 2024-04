Drica Moraes relembra flagra no ’Quem Não Pode Se Sacode’ - Reprodução de vídeo / GNT

Publicado 26/04/2024 08:11

Rio - Drica Moraes participou do segundo episódio de "Quem Não Pode Se Sacode", apresentado por Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, no GNT, nesta quinta-feira, e revelou que já fez muitas loucuras por amor. No quadro "Terapia em Dia", a atriz ainda lembrou de uma situação em que flagrou uma mulher nua na cama de um antigo namorado.

"Sempre tive muita ousadia, já fiz muita loucura por amor", afirmou Drica. "Fui na casa da pessoa que eu estava namorando e tinha alguém no banho (ele). Tinha uma mulher na cama! Eu peguei e entrei embaixo da cama. Falei: 'eu vou ver a cara dela'... Ela estava de costas, dormindo. Eu tinha que passar por baixo e chegar do outro lado a tempo de ver (ela) sem o banho acabar. De repente, a água desligou e eu não aguentei. Acabei saindo de fininho de lá e chorei. Não consegui, não vi quem era. Mas peguei o primeiro orelhão, liguei para ele e disse que tinha acabado de sair da casa e vi uma mulher deitada na cama. Essa loucura foi boa", comentou.

No programa, a atriz também contou que não gosta de morar junto quando está em um relacionamento e que já quase perdeu uma amiga por ela ficar com seu ex. "Já tive quase uma ex amiga por causa disso, não preciso contar. Ou liga para a pessoa e vê se tá tudo certo, não tem nada guardadinho... É bom dar uma ligadinha para a ex antes, né?", destacou.