Publicado 25/04/2024 10:12

Rio - A primeira Zona de Risco de " A Grande Conquista ", da Record, foi definida nesta quarta-feira (24). Dos 21, dez participantes deixarão a Vila. Os menos votados serão eliminados na quinta-feira (25). Para votar, é necessário acessar o site do programa pelo R7.

Diferente do Big Brother Brasil, o público vota no participante que deseja manter no programa. Hadad foi o primeiro a ser escolhido para Zona de Risco, após uma dinâmica que ocorreu na estreia do programa, no dia 22.

Os participantes são divididos em três casas e também fizeram indicações para a Zona de Risco. Da casa laranja, foram indicados MC Mari, Any, Fellipe Villas, Fran Sabino, Ratinho, Jo, Cel, Vinigram, Kaio, Kadu, Sandrão, Billy e Flavinha.



Na azul, Gabriela Rossi, Bruno Danese, Vini Sassone, Biel Azevedo, Luiza Aragão, Hideo, Destri, Lucas de Albú e Maizy. E na verde, Bruno Cardoso (Palhaço), João Pinto, Edlaine Barboza, Poliana Roberta e Marcus Cowboy.



Os participantes tiveram que se dividir em quatro grupos de sete pessoas para disputar a prova da virada, que fazia com que eles saíssem da Zona de Risco. Haveria dois duelos e os vencedores disputariam um novo duelo, que exigiriam memória e agilidade.



A equipe A venceu a B. Por sua vez, a equipe D ganhou da C. No fim, as equipes A e D disputaram a final. Com uma diferença de 16 segundos, o grupo D saiu vitorioso e se livrou da Zona de Risco.



Brunno Danese, Gabriela Rossi e Lucas de Albú venceram o Resta Um e se tornaram os novos Donos. Eles ficaram responsáveis pelas casas Verde, Azul e Laranja, respectivamente. Destri, Biel, Hideo e Maizy faziam parte do grupo D e escaparam da berlinda.



A definição final da Zona de Risco ficou com 21 integrantes: Hadad, MC Mari, Any, Fellipe Villas, Fran Sabino, Ratinho, Jo, Cel, Vinigram, Kaio, Kadu, Sandrão, Billy e Flavinha (Laranja); Vini Sassone e Luiza Aragão (Azul); Bruno Cardoso (Palhaço), João Pinto, Edlaine Barboza, Poliana Roberta e Marcus Cowboy (Verde).