Andrea Beltrão, Alexandre Nero e Larissa Bocchino em cena de No Rancho FundoFábio Rocha / TV Globo

Publicado 22/04/2024 14:53

Rio - A primeira semana da nova novela das seis da TV Globo, "No Rancho Fundo", que estreou na segunda-feira (15), rendeu bons número de audiência para a emissora. A trama criada e escrita por Mario Teixeira, com direção artística de Allan Fiterman, alcançou, em São Paulo, 19 pontos de audiência e 34% de participação, superando em +6% (+1 ponto) de audiência a primeira semana das duas novelas anteriores.

Já no Rio de Janeiro, o começo da saga da Família Leonel registrou 23 pontos de audiência e 42% de participação, um crescimento de +10% (+2 pontos) de audiência em relação a primeira semana das duas novelas anteriores e a maior participação de uma primeira semana de novela na faixa desde "Éramos Seis", exibida em 2019.

"No Ranho Fundo" é uma comédia romântica que conta a trajetória dos Leonel Limoeiro, uma família do sertão do Cariri, chefiada pela garimpeira Zefa Leonel, vivida por Andrea Beltrão, que tem a vida transformada graças a descoberta de uma pedra preciosa. O fio condutor dessa fábula sertaneja é o processo de amadurecimento da doce e romântica Quinota (Larissa Bocchino), a filha de Zefa Leonel, que, apesar das desilusões, viverá um grande amor.

A produção conta com um elenco de peso. Além de Andrea Beltrão, também atuam na trama os atores Alexandre Nero, Debora Bloch, Eduardo Moscovis, Luisa Arraes, entre outros.