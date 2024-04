Lima Duarte - Raphael Dias

19/04/2024

Rio - Lima Duarte será homenageado em uma série, que será lançada nesta sexta-feira (19), na TV Globo. A história do ator será contada no primeiro de sete episódios de "Tributo", que exibirá a trajetória de artistas renomados, onde suas carreiras se confundem com a história da televisão brasileira.



Aos 94 anos, o ator possui um grande legado na dramaturgia e revela o sentimento ao saber que seria homenageado. "Sou muito agradecido à Globo por me fazer participar de ‘Tributo’, afinal, são tantos anos. O momento mais surpreendente foi quando me permitiram falar da minha mãe e do meu pai. Pude falar dos meus entes mais queridos. Fiz com muito amor, mesmo porque, nesse momento da minha vida, só me restou a paixão pelas coisas finas", revela.

A série busca ambientar cada capítulo de acordo com o homenageado. "Cada episódio traduz a personalidade de seu dono. Queríamos que eles estivessem à vontade. Lima Duarte, por exemplo, nos recebeu em seu sítio com os pés descalços", conta o diretor Matheus Malafaia.

Presente desde a inauguração da TV Tupi, o artista já trabalhou também como sonoplasta, apresentador, dublador e diretor, e relembra sua trajetória. "Um cara que trabalhou muito, desde o primeiro dia de televisão", disse.



Além de Lima Duarte, serão homenageados na produção Laura Cardoso, Manoel Carlos, Zezé Motta, Fernanda Montenegro, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, e Ary Fontoura.