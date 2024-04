Pedro Bial e Tadeu Schmidt têm encontro inédito no Conversa desta segunda - Divulgação/ Globo

Pedro Bial e Tadeu Schmidt têm encontro inédito no Conversa desta segundaDivulgação/ Globo

Publicado 18/04/2024 17:33 | Atualizado 18/04/2024 18:41

Rio - Pedro Bial e Tadeu Schmidt vão ter um encontro inédito no "Conversa com Bial", da TV Globo. O primeiro episódio da terceira temporada foi gravado nesta quinta-feira (18), e reuniu o percussor do "BBB 24" e o atual apresentador do reality show.

De acordo com a emissora, o programa marca o retorno das plateias que, desta vez, será composta apenas por ex-BBBs. "São mais de 30 nomes, e pessoas que se encontram há anos", disse um trecho do comunicado divulgado para a imprensa. O episódio vai ao ar na próxima segunda-feira (22).

Ricardo Alface (BBB 23), Vanessa Mesquita e Clara Aguilar (BBB 14) Max Porto (BBB 9), André Martinelli (BBB 13), Natália Deodato (BBB 22), Rafinha (BBB 8), Rodrigo Cowboy (BBB 2) e Sarah Aline (BBB 23) foram alguns dos nomes que marcaram presença no especial.

A 24ª edição do "BBB" chegou ao fim na última terça-feira (16) e consagrou Davi como o campeão deste ano, levando para casa o maior prêmio da história do programa, R$ 2,92 milhões.