Rio - Júlia Lemmertz trouxe à tona uma reflexão sobre o envelhecimento e a pressão estética, nesta segunda-feira (15). A atriz tem 61 anos de idade e falou sobre o assunto durante a sua participação no programa "Sem Censura", apresentado por Cissa Guimarães na TV Brasil

No programa, Cissa abordou o tema da vaidade e da busca por ser uma mulher "real" nos dias atuais. "Eu acho o maior barato que você sempre diz que quer ser uma mulher real. O que é essa mulher real?", questionou a apresentadora à atriz.



"Talvez seja um pouco naife esse desejo. A gente vive de imagem, não é? Temos que estar bonitas, bem de astral... Mas é real de que eu quero ter a cara que eu tenho com 60 anos. Fiz 61, daqui a pouco vou ter 70. Não quero ter 70 com cara de 40 e corpo de 70", respondeu Júlia.



Ela também destacou a importância de cuidar da saúde mental. "Se eu puder ter 60 com energia, com tesão, com vida... A vida que você tem para viver porque você pode viver bem. E eu quero ter joelho para subir montanha, para segurar neto, para brincar, para correr", brincou.

"Eu tive com ele [o neto] na praia, o mar estava uma loucura.. Falei: 'Meu Deus! Ainda bem que meu joelho... Fiz musculação'. A musculação não é para ficar gostosa, é para ter músculo. Eu medito porque quero ficar bem de cabeça também, bem de alma. De dentro para fora. E a meditação me ajuda, e acredita a todas as pessoas que fazem, a ter uma plenitude no corpo, intelecto...", concluiu a entrevistada.

Os trabalhos mais recentes de Lemmertz foram como a Ester nos episódios finais da novela das seis da Globo, "Elas por Elas", ainda neste ano. A personagem era a mãe de Carol, interpretada por Karine Telles. Julia também está no ar em "Justiça 2", do Globoplay.