Cissa Guimarães no estúdio do programa "Sem Censura" - Tânia Rego / Agência Brasil

Cissa Guimarães no estúdio do programa "Sem Censura"Tânia Rego / Agência Brasil

Publicado 03/03/2024 06:00

Rio - Ao conhecer o estúdio do "Sem Censura", da TV Brasil, Cissa Guimarães fez questão de entrar com o pé direito, deu uns pulinhos e fez uma oração. "Sou bastante supersticiosa. Queria até ser menos. Tenho muita fé, mas eu não dispenso uma crença", brinca a apresentadora ao recordar o momento em entrevista ao DIA. Há quem acredite que essas atitudes contribuam para "começar bem alguma coisa". No caso da artista, parece que deu certo. Em sua primeira semana à frente do programa, que é considerado um clássico da televisão brasileira, ela brilhou, recebeu uma chuva de elogios dos internautas e se emocionou ao lembrar do filho Rafael Mascarenhas, que morreu aos 18 anos atropelado no Túnel Acústico, no Rio de Janeiro, em 2010.

fotogaleria

"É um carinho no coração saber que o público e meus amigos gostaram do programa. E claro que isso motiva ainda mais a gente e dá segurança. Foi um pecado esse programa ter ficado muito tempo fora do ar", reflete Cissa, que está radiante com o novo desafio profissional. "Estou muito feliz. Principalmente por estar fazendo uma comunicação pública. Me sinto muito honrada, emocionada de fazer parte desse programa. O 'Sem Censura' é a grande estrela. Não sou eu, os convidados... Tenho dito que sou o fio condutor. Quando você convida alguém para ir ao programa, a pessoa aceita pelo fato de ser o 'Sem Censura' e não por eu ser a apresentadora", destaca.

A atração faz parte da história da televisão no Brasil. Estreou em 1985, com Tetê Muniz como apresentadora, mas ficou marcado com a Leda Nagle na bancada, no período de 1996 a 2016. Desde 2021, ele era exibido semanalmente. Após ter episódios em 2023, o programa deixou a grade de programação da TV Brasil. Agora, ele volta repaginado sob o comando de Cissa, mas com a mesma essência.

Com mais de 40 anos de experiência nas telinhas, a apresentadora admite que ainda sente o frio na barriga ao sentar na cadeira que fica ao centro do cenário para intermediar os assuntos propostos. "Estou ali nervosíssima. Sou muito exigente comigo. Acho que o programa merece também esse meu nível de exigência. Quero dar o meu melhor, é uma responsabilidade grande. É um programa com uma longa história e que merece respeito", acredita ela, que já apresentou algumas vezes o saudoso "Vídeo Show", o "É de Casa", e substituiu Fátima Bernardes no "Encontro" e Ana Maria Braga no "Mais Você", todos da TV Globo.

"A garota que quebra o coco, mas não arrebenta a sapucaia!" ressalta que o objetivo do "Sem Censura" é reunir cultura, informação, entretenimento em um só programa. "A gente vai ter de tudo, vai falar de todos assuntos. E nem sempre com pessoas conhecidas. O mais importante são as histórias que serão contadas. Isso que é genial. A gente vai ter pessoas conhecidas, estrelas da da cultura, ciência, literatura... Porém, também haverá pessoas desconhecidas com histórias incríveis".

Claudia Raia, Dudu Nobre, Miguel Falabella, Xande de Pilares, Stepan Nercessian, Heloísa Périssé e Milton Cunha foram alguns dos artistas que fizeram parte da bancada no últimos dias. Eles compartilharam suas histórias e opinaram sobre diversos temas.

"É sempre um bate-papo gostoso. É um programa que traz informação de qualidade para o público", garante Cissa, que comenta a possibilidade de "falar um pouco mais do que deve" ao vivo por conta do clima descontraído. "Eu tenho certeza que isso vai acontecer. A minha boca é um precipício", diverte-se. Ela ainda entrega quem gostaria de receber na atração: "A Maria Bethânia, o ídolo da minha vida, Alexandre Nero, e todos os meus amigos atores".

Trabalhos como atriz

Cissa iniciou a carreira no teatro, em 1977, e integrou o elenco de mais de vinte novelas na TV Globo. "Digamos que minha primeira profissão é atriz. E eu adoro ser comunicadora, apresentadora também. Então, se der para conciliar, melhor ainda. Como atriz, estou na quarta temporada de 'A Divisão', na série 'Suíte Magnólia', do Canal Brasil, em 'Amor da Minha Vida', série maravilhosa com Bruna Marquezine no Star+, e no filme 'Cansei de ser Nerd'", enumera.

A arista também esclarece que realizou alguns destes trabalhos após ser dispensada pela TV Globo, em 2021. "Foram três anos de muito trabalho, fiz séries, filmes. Não estava de férias. Vinha trabalhando nesse projeto do 'Sem Censura' há meses também... Mas no tempo livre que tive, aproveitei para viajar, curtir meus netos, filhos, amigos, fui beber cerveja, vinho, beijar na boca...".

'Não sou mais uma menininha'

Aos 66 anos, Cissa diz que a idade não é um problema para ela. "Eu me sinto uma jovem senhora. Estou começando a engatinhar na minha velhice. Sinto sinais dela chegando. Acho que essa é a história da vida. E tenho orgulho da minha história, sinto alegria das coisas que eu fiz. Estou em um momento de maturidade bacana. O 'Sem Censura' veio no momento certo", afirma a mãe de João, Thomaz e Rafael.

Ela também cita a dificuldade de envelhecer em frente às câmeras. "É delicado. A gente trabalha muito com a estética, essa cobrança que o público tem em relação a gente não é agradável. Já me chamaram de velha, por exemplo. Fico chateada, mas por um curto espaço de tempo. Outras vezes, até rio. Gente, eu tenho espelho na minha casa. Não sou mais uma menininha".