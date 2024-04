Iza fala sobre a primeira gravidez - Reproduçaõ de vídeo / TV Globo

Publicado 15/04/2024 08:34 | Atualizado 15/04/2024 08:50

Rio - Iza, de 34 anos, falou sobre a primeira gravidez em entrevista ao "Fantástico", da TV Globo, exibida neste domingo, e recordou um susto no início da gestação. A cantora revelou que teve um sangramento e precisou cancelar alguns compromissos profissionais.

"Eu tive um pequeno sangramento. No dia anterior, eu estava no 'Que História É Essa Porchat' ao vivo, eu tinha uma capa de revista, tinha festa no BBB, um show em Aracaju e o meu médico pediu pra eu ficar em casa quietinha alguns dias, para que aquilo não evoluísse", comentou a artista, que vai diminuir o ritmo dos shows. "Dei uma diminuída nos shows, mas eu vou continuar trabalhando. Rock in Rio (em setembro deste ano) eu vou estar com um barrigão de 8 meses. Imagina estar em cima de um palco grávida, é uma coisa que eu sonho muito"", destacou.

Iza também contou como descobriu que estava grávida. "Estava indo visitar uma amiga, que agora já tem um filho, e eu falei cara eu vou lá pra acalmar a Bia. Pensando nesse rolê de gravidez, pensei: 'caraca quando é que veio minha última menstruação?'. Fui ficando nervosa, eu já tinha parado de tomar remédio naquela época há uns seis meses.. Entrei no banheiro, o xixi lambeu o negócio (teste de gravidez) e aí apareceu o 'x'. Pensei: 'x', bloqueio do Brasil, não estou grávida. Um milésimo de segundo depois bateu a bigorna na minha cabeça. 'Não, cara, x não é negativo. Eu acho que eu tô grávida. Caraca, estou grávida de mais de três semanas", lembrou.

A cantora revelou que acha que está esperando uma menina. "Estou achando que é menina. Ser mãe sempre foi um sonho meu", garantiu, emocionada. Já o namorado dela, Yuri Lima, torce para ser um menino. "Eu sempre quis ter um menino", comentou. A cantora, inclusive, também entregou qual foi a reação do jogador do Marissol ao descobrir que seria papai. "Ele começou a correr pelo quarto, abriu a janela e gritou: 'Eu vou ser pai'".