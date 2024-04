Theresa Fonseca - Fábio Rocha/Globo

Theresa FonsecaFábio Rocha/Globo

Publicado 13/04/2024 11:57 | Atualizado 13/04/2024 12:04

Rio - Mariana, de " Renascer ", tem sido alvo de controvérsias devido ao seu comportamento no triângulo amoroso com pai e filho na novela da Rede Globo. É que recentemente, a personagem abandonou José Inocêncio e tentou voltar para João Pedro, buscando uma nova vida juntos.

fotogaleria

No entanto, para Theresa Fonseca, intérprete da personagem, Mariana representa mais do que suas ações instáveis: é alguém em busca de amor próprio. Durante sua participação no programa "É De Casa" deste sábado (13), a atriz destacou a solidão e a falta de apoio que a personagem enfrenta.

"Mariana é isso aí mesmo, admiro a força dela, porque ela é muito sozinha no mundo, e acho que às vezes as pessoas perdem a percepção de que ela perdeu tudo. Ela não tem nada, não tem ninguém, e ela está precisando achar um amor e encontrar o amor dela próprio, que ela não encontrou ainda. Acho que ela está tentando, não está sabendo como tentar, e vai se perdendo nas ações dela, metendo os pés pelas mãos, e vai fazendo essas coisas que deixam vocês com ranço", disse ela.

Para Theresa, Mariana está tentando encontrar seu próprio amor, mesmo que de forma confusa. A atriz também elogiou a parceria com Marcos Palmeira, destacando sua admiração e aprendizado com ele como pessoa e artista.

"Dá vontade de botar num potinho! O Marquinhos é diferenciado... Aprendo muito com ele, como pessoa e como artista (...) Ele é perfeito, não é? É a definição de perfeito no dicionário!", concluiu.