Rita Batista - Reprodução / Instagram

Publicado 13/04/2024 19:46

Rio - Rita Batista foi confirmadas na nova temporada do programa "Saia Justa", do GNT. A jornalista, que atualmente é comanda o 'É de casa', da TV Globo, está confirmada como uma das apresentadoras do programa integralmente feminino. A informação foi dada pela coluna Play, de O Globo.

O programa "Saia Justa" era apresentado por Astrid Fontenelle, que ficou à frente da atração por 11 anos. Com as mudanças feitas pelo GNT, Larissa Luz também não faz mais parte da equipe.

O GNT ainda não definiu quem será a nova apresentadora, mas a permanência de Gabriela Prioli e Bela Gil na atração estão quase certas. O restante da equipe deve ser anunciado em breve. O Saia Justa ainda não tem data de estreia definida.