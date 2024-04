Rachel Sheherazade - Edu Moraes / divulgação

Rachel SheherazadeEdu Moraes / divulgação

Publicado 12/04/2024 06:00

Rio - Rachel Sheherazade Barbosa é jornalista, apresentadora, colunista e escritora. Durante quase uma década, de 2011 a 2020, foi a âncora do telejornal SBT Brasil, mas a virada de chave na carreira foi a sua participação em "A Fazenda", da Record TV, em 2023. Agora, ela segue para um novo desafio, assumindo a função de apresentadora de "A Grande Conquista", uma das apostas da emissora no segmento de variedades. O reality show existe desde o ano passado, mas ganhará uma nova roupagem com Rachel. Ao O DIA, ela falou sobre o assunto.

"Estava com saudade das telinhas. Estou fora da televisão há quase quatro anos e ansiava muito por uma oportunidade. E ela surgiu com o convite para 'A Grande Conquista'. Não pensei duas vezes! Parece um sonho. Surgiu como uma oportunidade ímpar do público de conhecer a Rachel Sheherazade além do jornalismo. Já vinha cogitando a transição de carreira há algum tempo, mas nunca senti antes que fosse o momento certo", define.



fotogaleria

"A Grande Conquista" combina celebridades e anônimos em uma competição repleta de reviravoltas. Uma das principais diferenças entre o reality e outros do gênero de confinamento, é que o público participa diretamente de todas as dinâmicas.

A competição é dividida em duas fases distintas. Na primeira, 16 participantes, entre famosos e anônimos, disputam 10 vagas na casa. Os seis participantes que não forem escolhidos inicialmente terão uma segunda chance na etapa seguinte. Eles se juntam a mais 64 adversários, totalizando 70 pessoas competindo por 10 lugares na Mansão.



A dinâmica entre Mansão e Vila é um dos destaques. A segunda é composta por três casas diferentes, onde os participantes enfrentam diversos desafios, como a falta de camas para todos os integrantes e uma quantidade limitada de alimentos. Cada casa é representada por uma cor específica: Laranja, que abriga 32 pessoas e tem apenas 5 camas; Azul, com 22 moradores e 7 camas; e Verde, onde ficam 16 pessoas e 9 camas.



A Mansão, por sua vez, ganha relevância na última fase do programa, quando os 20 participantes finais estão definidos. É nesse momento que todos se encontram e começam a competir pelo prêmio principal de R$ 1 milhão, além de outros R$ 500 mil em presentes distribuídos ao longo da temporada por meio de provas e dinâmicas.



Assim como em outros programas do tipo, a permanência é determinada pelo público, com o menos votado sendo eliminado a cada rodada, até que um competidor alcance "a Grande Conquista".

A preparação para a 'A Grande Conquista'

Sheherazade detalhou suas inspirações para o novo trabalho e a importância de encontrar sua própria voz como comandante de reality show: "Temos um grande elenco de apresentadores, como a Galisteu, o Pedro Bial e a própria Mari [Mariana Rios] que conduziu 'A Grande Conquista'. Cheguei à conclusão que devo procurar o meu jeito próprio de apresentar e buscar dentro de mim mesma o meu melhor para desenvolver esse trabalho".

Rachel contrasta seus papéis como jornalista de bancada e apresentadora de reality show, destacando as diferenças e liberdades inerentes a cada um. "São papéis diametralmente opostos. A jornalista é mais centrada, mais comedida e até o gestual é diferente. No reality, temos a liberdade de sermos mais originais: podendo até mesmo libertar os sotaques, os cacoetes de fala… Tudo isso para estabelecer uma conexão orgânica com os participantes e o público", avalia.

Embora tenha sido expulsa de "A Fazenda 15" após uma briga com a influenciadora Jenny Miranda, ela acredita que a sua participação no programa anterior vai influenciar positivamente no seu desempenho à frente de "A Grande Conquista". "Serei a primeira apresentadora de reality show egressa de um reality show. Quando os participantes me ouvirem saberão que eu já passei por tudo ou quase tudo que eles estiverem vivenciando", afirma.

Por fim, Rachel compartilha suas expectativas e emoções sobre o novo trabalho, demonstrando entusiasmo e determinação para enfrentar os desafios do programa: "Estou ansiosa no melhor sentido da palavra. Ansiando por viver essa experiência que será maravilhosa. Tenho certeza que vou me divertir muito, vou experimentar a montanha russa de emoções que nossos conquisteiros viverão".