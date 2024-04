Mais Você é alvo de críticas na web por exibir conversa entre Buda e Camila - Reprodução de vídeo / TV Globo

Mais Você é alvo de críticas na web por exibir conversa entre Buda e CamilaReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 10/04/2024 14:40 | Atualizado 10/04/2024 14:41

Rio - A primeira conversa entre Lucas Henrique, o Buda, e Camila Moura foi exibida ao vivo durante o "Mais Você", da TV Globo, na manhã desta quarta-feira, e não agradou muito os internautas. Os usuários das redes sociais apontaram uma exposição desnecessária da crise do relacionamento dos dois e chegaram a comparar a atração comandada por Ana Maria Braga com o extinto 'Casos de Família', do SBT, onde as pessoas discutiam sobre os conflitos familiares no palco.

fotogaleria

"Que desnecessária essa situação que o Mais Você fez Buda passar com a ligação de Camila. Patético demais, expôs os dois ao ridículo. É pra resolver no particular! Desconfortável de assistir", opinou um usuário do X, antigo Twitter. "Chocado que a Ana Maria Braga virou Casos de Família", comparou outro. "Gente, estou chocada com esse tipo de exposição totalmente desnecessário", opinou uma terceira pessoa.

Momentos antes da conversa entre o ex-casal, o programa ainda exibiu uma matéria sobre o divórcio. O advogado Luiz Kignel, especializado em direito de família, explicou como funcionava o pedido de separação na ausência de um dos cônjuges e como ficaria a divisão de patrimônio dos dois.

"Ana maria botou até o advogado dela pra explicar pro Buda como fica a situação do divórcio dele com a camila", reagiu um internauta. "Pô que tristeza, a Ana Maria caiu demais no meu conceito nessas últimas entrevistas, ela parece ter pedido a leveza e a noção. Expor o cara a uma parada dessas nacionalmente é o cúmulo do ridículo", lamentou outro.

Entenda

Com a aparência abatida, Camila participou do "Mais Você" por vídeochamada e desabafou sobre a separação dos dois. "Acho uma pena nossa primeira conversa ser assim. Mandei uma pessoa de nossa confiança entregar as coisas pra ele. Esperava um pingo de hombridade dele me contactar durante a madrugada, o que não aconteceu. Eu lamento muito, eu tentei. Você sabe que eu te apoiei... Fui internada e hospitalizada algumas vezes", afirmou a professora.

"Você sabe que eu te apoiei. Tentei cuidar de você até a hora que vi que não ia conseguir cuidar de mim. Fui internada, fui hospitalizada algumas vezes e eu esperava de você nesse último momento o mínimo de hombridade de tentar me contactar, já que mandei mensagem para você e você optou por não receber", continuou.



"Boa sorte, se a gente conseguir conversar... Não desejo nada de ruim para você. Sinto muito por tudo isso. Mas mantive a promessa de cuidar das coisas até o fim, como prometi que faria. Mas agora preciso me cuidar. Perdi 20 kg em 30 dias. Estou com meus problemas de saúde. E é uma pena a primeira vez que eu consegui falar com você foi para o Brasil todo ver. Esperei sua ligação de madrugada, esperei sua hombridade até o final e não veio", concluiu.

Confira:



Sao dois minutos de muito constrangimento da Camila falando com o Buda no #MaisVoce. Todo o cuidado que a Globo teve com o Lucas no #BatePapoBBB foi jogado fora pela Ana Maria. #bbb24 pic.twitter.com/l42dzFl2jd — Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 10, 2024

Que desnecessária essa situação que o Mais Você fez Buda passar com a ligação de Camila. Patético demais, expôs os dois ao ridículo.



É pra resolver no particular! Desconfortável de assistir. pic.twitter.com/yZfELlYF3j — Bianca Andrade (@eubiandrade) April 10, 2024

Sonia Abraão chocada com o nível da baixaria que o programa da Ana Maria Braga chegou. Camila Moura (a corna) entrou ao vivo pra dar esculacho no Lucas Buda que nem sequer ligou para ela. Casos de Família perdendo o posto de baixaria familiar, sofro! pic.twitter.com/Ob5zembnts — Galvão ss (@galvaoss) April 10, 2024

ana maria braga colocou a camila, ex esposa do buda, pra falar com ele AO vivo no mais você. rede globo virou rede tv!!!!! pic.twitter.com/aicXdjXKwP — matheus (@whomath) April 10, 2024

#MaisVocê Meu Deus a Ana Maria colocou a Camila pra falar ao vivo com o Buda pic.twitter.com/cWVS7pRm2s — Gabriel Campos (@gabscmps) April 10, 2024