Justiça 2: Balthazar (Juan Paiva), Geíza (Belize Pombal), Milena (Nanda Costa) e Jayme (Murilo Benício) Estevam Avellar / TV Globo

Publicado 10/04/2024 06:00 | Atualizado 10/04/2024 09:30

Rio - Sucesso em 2016, "Justiça" está de volta ao Globoplay e com novidades. A segunda temporada da série, ambientada em Brasília e Ceilândia, no Distrito Federal, estreia nesta quinta-feira (11), e promete emocionar os telespectadores com a história de Balthazar, Jayme, Geíza e Milena, presos no mesmo dia. A produção mostrará a retomada de vida deles após cumprirem uma pena de sete anos. Ao todo, serão 28 episódios. A cada semana, quatro serão disponibilizados na plataforma.

"'Justiça' não é uma série sobre leis, mas sobre a possibilidade de que exista justiça. A própria ideia de justiça é uma ferramenta civilizatória que viabiliza a vida em sociedade. Somos treinados para acreditar que seremos premiados se fizermos o certo e punidos quando agimos de forma errada - mas a vida mostra que isso é apenas um condicionamento teórico. Dentro desse contexto, as tramas da série são uma investigação do que sobra na vida de uma pessoa depois que a Justiça morde seu quinhão", diz a autora Manuela Dias.

Balthazar



Uma das histórias retratadas na obra é a de Balthazar, interpretado por Juan Paiva, um motoboy honesto que sustenta a avó doente, Dona Regina (Dja Marthins). Ele será demitido do restaurante que trabalhava e cobrará seus direitos. Na mesma noite, o estabelecimento é assaltado e seus ex-patrões, Nestor (Marco Ricca) e Silvana (Maria Padilha) o acusão de roubo.

"É importante dar voz às pessoas que sofreram e sofrem injustiças. O Balthazar é honesto, íntegro, procura fugir dos erros. Ele quer o bem da avó e da namorada, quer melhorar de vida e está sempre na batalha. Ele tem respeito por todas as pessoas", afirma o artista de 26 anos.

No ar como João Pedro na novela "Renascer", Juan também fala sobre as semelhanças e diferenças entre os personagens. "Tem muita diferença, um sofre pela injustiça. É um jovem honesto que sofre diversas situações e não abaixa a cabeça. João Pedro sofre em outro lugar, pela culpa que sente pela morte da mãe. É um jovem que mais parece com o pai na questão de trabalho, de batalha, mas está nesse lugar de sofrer por amor, de resgatar o amor do pai, de perder para o pai o amor de sua vida. Eles conversam muito na questão de não abaixar a cabeça, de enfrentar, lutar pelos seus direitos", acredita.

Jayme

Em outro episódio, as pessoas vão ver Murilo Benício de uma maneira bem diferente: careca e com uma prótese no nariz. Na trama, o ator interpreta Jayme um empresário bem-sucedido que sustenta a família e que abusou da sobrinha Carolina (Alice Wegmann) quando ela era adolescente. "A dificuldade de criar o personagem é que ele é muito longe da minha realidade, do que eu entendo... A caracterização foi mais uma brincadeira que quis fazer inspirado em outras coisas", explica.

Alice também fala sobre o desafio de interpretar Carolina. "Quando eu recebi esse convite, já sabia que a série seria muito transformadora para mim... A Carolina é uma menina que é estuprada pelo tio dos 16 aos 18 anos. Ela não sabe o que vai acontecer. E ele tenta mais uma vez abusar dela e ela com muita coragem resolve denunciar. Ela vai tentando da forma dela buscar justiça. Esse é um tema importante...Eu, enquanto mulher, digo que, no meu ponto de vista, é melhor que a denúncia seja feita. Admiro muito a Carolina por este ato. E por muitos outros".

Geiza

Depois de brilhar como Quitéria, mãe de Maria Santa (Duda Santos) na primeira fase de "Renascer", Belize Pombal dará vida à manicure Geiza, moradora da comunidade de Sol Nascente, Ceilândia, que faz de tudo para proteger a filha, Sandra (Gi Fernandes). Ela verá sua vida mudar após matar um traficante da favela e ser presa. A atriz se emocionou ao abordar a importância social e histórica os desdobramentos do racismo, e elogiou o trabalho da autora Manuela Dias.

"Temos pessoas negras sendo mortas porque são negras. Então, a série tem uma relevância muito grande, com o comprometimento com a vida das pessoas. Muito obrigada, Manuela, tenho uma profunda admiração por você", disse, aos prantos. "É difícil tocar nesses temas que são feridas pro nosso país. Não só para mim, e sigo para não me abalar, mas a importância da democratização dessas falas e de quem tem acesso, tendo oportunidade de falar com o país inteiro e com esse compromisso, com a vida das pessoas, fico muito grata por isso", completa.

Milena

Fã da série, Nanda Costa também integra o elenco da obra como Milena (Nanda Costa), uma jovem, aspirante a cantora, que comete pequenos delitos. Ela, no entanto, vai parar atrás das grades por um crime que não cometeu. Ela rouba o carro de uma grande empresária do ramo da música, sem saber que havia um homem agonizando no porta-malas, e será presa por assassinato. Quando deixa a prisão, a jovem vai atrás do verdadeiro culpado do crime.

A artista revela o que faria no lugar da sua personagem. "Eu sou libriana, odeio conflito, briga, tento sempre acordo. Acho que eu tentaria amenizar. Não sei, se fizessem algo com as minhas filhas talvez eu não conseguisse controlar o extinto animal e tentar fazer alguma coisa, mas não sei nem o que. Não gosto nem de pensar nisso", destaca.

Na trama, Milena se envolverá com Jordana (Paolla Oliveira), a verdadeira assassina. A empresária e fazendeira descobre, no dia do velório do pai, que possui um meio-irmão bastardo. Para não dividira herança, ela comete o crime. "Ela tem muitos ressentimentos e faltas na vida. Possui uma personalidade complexa, com muita segurança no trabalho, mas com o lado pessoal frágil e dependente. Sem dúvida, a sua principal característica é o egocentrismo, que a faz agir sempre em benefício próprio, sem se importar com qualquer tipo de consequências", adianta Paolla.