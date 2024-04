Mariana Gross usa vermelho e preto no RJ1 em homenagem ao Flamengo - Reprodução/Globo

Mariana Gross usa vermelho e preto no RJ1 em homenagem ao FlamengoReprodução/Globo

Publicado 08/04/2024 15:18

Rio - Mariana Gross apresentou o "RJ1", da Globo, nesta segunda-feira (8), usando camisa vermelha e calça preta, em homenagem ao título do Flamengo no Campeonato Carioca.

A jornalista, que contou em entrevista ao DIA sobre sua paixão por futebol, deu mais detalhes no X, antigo Twitter sobre a roupa usada para apresentar o telejornal de hoje.

"Quem assiste ao RJ1 sempre sabe que quando o Flamengo ganha um título, uso vermelho e preto. É uma brincadeira criada depois que um torcedor duvidou que eu faria isso. Mas, só uso quando tem taça. Senão, seria muito repetitivo!", disse.

"Que pena que não dá pra usar a camisa oficial do clube na hora do RJTV #RJ1", disse um seguidor. "Quem sabe um dia? Rsrsrs. No caso de um título Mundial, por exemplo? Rsrsrs", brincou a apresentadora.

Na rede social, antes mesmo de Mariana se manifestar, muita gente já tinha notado a homenagem.

Gosto que quando o Flamengo é campeão, a Mariana Gross apresenta o RJTV de vermelho e preto. — Ricardo (@Irie_) April 8, 2024

Completamente viciado no fenômeno MARIANA GROSS de vermelho e preto pós vitória do mengao. — PedroAmaral (@amaralphg) April 8, 2024

Flamengo foi campeão e é ÓBVIO que a Mariana Gross vai apresentar o jornal, vestida de preto e vermelho.

Diva rubro-negra faz assim — giovanna ❀ (@srtagioh) April 8, 2024

Mari Gross deu detalhes sobre sua paixão pelo Flamengo na entrevista ao DIA.

"Adoro Carnaval, praia, futebol. Eu amo futebol, minha mãe sempre foi uma torcedora do Flamengo, meu pai é tricolor, minhas irmãs são tricolores, mas eu fui pelo caminho da minha mãe e virei rubro-negra. Amo, acompanho, vou ao Maracanã, fui à final do Flamengo na Libertadores, em Lima, e meu filho está indo pelo mesmo caminho. A gente curte muito o futebol. Eu adoro ver meu filho jogando. Nunca consegui jogar bem. Até bato uma bolinha com ele, mas não levo jeito. Sou fã".