Lázaro Ramos participa do ’É de Casa’, da TV GloboReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 06/04/2024 12:17

Rio - Lázaro Ramos, de 45 anos, participou do "É de Casa", da TV Globo, neste sábado, e r ecordou sua internação em um hospital de Salvador, em janeiro, devido a um quadro de estafa. O ator, que interpreta o Mário Fofoca, em "Elas por Elas", da TV Globo, contou que mudou sua alimentação após este episódio.

"Eu tive um piripaque no meio da novela, porque não estava me cuidando direito. Comendo mal, comendo gorduroso, a comida não era colorida, estava dormindo pouco, bebendo pouca água e acabei passando mal", disse o marido de Tais Araújo, que falou sobre a nova alimentação.

"Eu agora sou uma pessoa que come legumes. Descobri que verdura é bom! Não sabia que salada é gostoso. Grãos! Eu só comia feijão, agora como grão-de-bico, nunca tinha comido esse negócio. É bom, é maravilhoso. Agora, levo para lanchar ameixa, damasco, maçã! Estou achando maçã uma coisa maravilhosa", comentou.

Lázaro Ramos foi internado no hospital Mater Dai, em Salvador, no dia 19 janeiro, após passar mal em casa e ser socorrido pela mulher, Tais Araújo. O artista recebeu alta hospitalar no dia 21.