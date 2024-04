Fátima Bernardes participa do Sem Censura - Reprodução de vídeo

Publicado 05/04/2024 10:24

Rio - Após deixar a TV Globo, Fátima Bernardes participou do "Sem Censura", da TV Brasil, nesta quinta-feira, e falou sobre os novos rumos profissionais. A apresentadora de 61 anos cobrirá as Olimpíadas de Paris, que acontece no meado deste ano, para o Youtube, e se mostra empolgada com o desafio. Ela ainda cita a proposta de projeto que entregou para a Globo no ano passado e adianta que na semana que vem terá uma reunião com a emissora.

"Eu mesma vou me descobrir nesse novo momento, porque eu recebi o convite para cobrir as Olimpíadas, em Paris, para o Youtube. Até aí eu fiquei muito feliz. Então, acho que isso vai ser muito diferente. A minha parte não é muito o momento esportivo, mas me interessa muito a história de cada um deles. E que sempre foi quando eu fiz as coberturas esportivas pela Globo, a gente sempre ia por esse lado. As histórias de vida me interessavam muito", afirma a jornalista.

"Claro que as conquistas esportivas são incríveis, mas você contar a história de vida de cada um, e principalmente no esporte olímpico, que ainda é um tipo de dedicação muito mais difícil do que o futebol, no sentido de dificuldade de conseguir patrocinador, muitos esportes individuais em que você não tem suporte, que a família muitas vezes, com todas as dificuldades, é quem realmente sustenta aquele sonho daquele jovem. Então, essas coisas me interessam muito e isso eu vou poder fazer lá. Então, estou muito contente", declara Fátima.

A apresentadora também revela se sentiu um frio na barriga ao deixar a TV Globo para iniciar um novo projeto. "Eu não senti tanto isso, porque em outubro do ano passado eu apresentei algumas ideias - exatamente como eu fiz com o 'Encontro', eu apresentei umas ideias de coisas que eu gostaria de fazer. Uma das ideias vai gerar um piloto, então, eu não senti ainda isso desse desligamento total. Mudou a forma de trabalhar, eu já tinha feito um contrato para o 'The Voice' nessa forma nova, o meu contrato para o 'The Voice' já era para o 'The Voice'. Tanto que quando ele acabou, acabou o contrato. Agora eu apresentei novas ideias e a gente está num processo de começar a trabalhar".

"Na semana que vem a gente tem a primeira reunião, então, a gente vai começar a formatar, porque uma coisa é você colocar um embrião ali, dar uma ideia. Quando eu fiz o 'Encontro', eu botei que era uma carta de intenções, não era um projeto. A agora é outra carta de intenções, mas o que você sabe, televisão é conjunto, é grupo, então você precisa muito de todo mundo lendo aquela carta de intenções de um desejo meu pra que a gente possa tentar desenvolver. Se desenvolver algo que seja bacana pra mim e pra TV Globo vai ser muito legal a gente colocar no ar. Vou adorar ver nascer um outro filho. Mas por outro lado, também nesse momento, eu não poderia nunca deixar de aceitar um projeto muito inovador, porque uma coisa é você ir para a olimpíada como uma repórter, com toda a estrutura da TV Globo e fazer umas postagens para o seu Instagram. Outra coisa é você ir com o compromisso de um grupo de sei lá 20 influenciadores trazer ideias, pontos de vista diferentes daquele mesmo evento esportivo. Então, isso é que tá me movendo", declarou.

Na TV Globo, Fátima apresentou o "Jornal da Globo", "Jornal Hoje" e o "Jornal Nacional", por quase 14 anos. Ela também comandou o "Encontro" por mais de dez anos. Seu último projeto na emissora foi como apresentadora do "The Voice Brasil", que chegou ao fim em dezembro de 2023.

'Aposentei o Bob Esponja'

No "Sem Censura", Fátima voltou a brincar com o fato do "Encontro" ter ocupado o horário da TV Globinho na grade da TV Globo, em 2012. "Eu adoro o Bob Esponja. Eu era uma criança que via muito desenho. Eu brinco, porque quando o Encontro entrou no lugar do desenho. E realmente eu olhava e via um horário que ia dar liga, perto da Ana Maria. Mas eu não teria esse poder", disse. "Eu fiquei feliz, porque pensei o 'Encontro' fazendo um mix ali com a Ana Maria, que era um programa que tinha a parte mais culinária. E o encontro ainda ficava ali. E aí, eu já entro na brincadeira, eu falo: 'gente, aposentei o Bob Esponja e ele está super feliz". A jornalista apresentou o programa matinal durante uma década. Atualmente, o Encontro é comandado por Patrícia Poeta.