Fátima Bernardes Reprodução do Instagram

Publicado 26/02/2024 17:11 | Atualizado 26/02/2024 18:47

Rio - Fátima Bernardes, de 61 anos, usou o Instagram, nesta segunda-feira, para se manifestar sobre o fim de seu contrato com a TV Globo após 37 anos. A apresentadora comentou que evoluiu profissionalmente durante todo esse tempo que ficou na emissora, explicou que já renovou seu contrato por obra e ainda adiantou que entregou, no fim do ano passado, propostas de novos programas. Um deles já está em desenvolvimento.

"Hoje foi divulgado que meu último contrato com a Globo terminou em 31 de dezembro de 2023. Ao sair do 'Encontro', já renovei por obra certa, o novo formato de trabalho da empresa. Naquele momento, renovamos para apresentar os realities 'The Voice Brasil' e 'Kids'", iniciou.

"Com o término do The Voice, entreguei, em novembro, 3 propostas de novos programas. E fico feliz em dividir com vocês que já estamos desenvolvendo um deles. Pra quando? Ainda não sabemos. O importante é que seja de qualidade como o público merece e a Globo sabe fazer, interessante e com o meu perfil. Um processo de trabalho muito parecido com o que aconteceu para o 'Encontro'. Até ele ficar pronto, vou tocando outros projetos paralelamente porque é o que amo fazer", destacou.

"Nesses 37 anos na TV, tive todas as possibilidades de evoluir profissionalmente e continuo acreditando que algo muito bom para mim e para o público virá pela frente", concluiu.

Nos comentários, Fátima recebeu o carinho dos amigos. "Linda e potente jornada. Honra ter estado ao seu lado, amiga. E vem mais por aí", afirmou Marcos Veras. "Você é uma alegria na nossa tv e onde quer que você vá", disse Maria Flor. "Voe mais alto, você merece", destacou Bruno Cardoso. "Você brilha por onde passa minha querida, muito sucesso pra ti mana", declarou Gaby Amarantos. "Linda. Você merece milhares de projetos incríveis e perfeitos como você", opinou Bárbara Reis. "Fátima linda, você é tão incrível, tão especial, tem tanto ainda pra nos mostrar... que seus próximos passos sejam abençoados com todo sucesso que você merece", disse Carolina Dieckmann. "A maior comunicadora, melhor apresentadora e que tem o namorado mais apaixonado do Brasil. Toda luz para os novos desafio", falou o namorado Túlio Gadêlha.



Na TV Globo, Fátima apresentou o "Jornal da Globo", "Jornal Hoje" e o "Jornal Nacional", por quase 14 anos. Ela também comandou o "Encontro" por mais de dez anos. Seu último projeto na emissora foi como apresentadora do "The Voice Brasil", que chegou ao fim em dezembro de 2023.

Novo projeto

Fora da TV Globo, Fátima vai participar da cobertura das Olimpíadas em formato completamente digital. "É ELA! E a expectativa só aumenta! Temos mais uma confirmação na escalação do nosso time do 'Paris É Brasa', que agora conta com um dos maiores nomes da comunicação brasileira! Com coberturas de dois outros Jogos Olímpicos, Jogos Pan-americanos e quatro Copas do Mundo, Fátima Bernardes já está arrumando as malas para embarcar com a gente rumo a Paris! Vai ser uma cobertura histórica das Olímpiadas 2024, e a primeira 100% digital da Fátima!", escreveu a agência 'Play9' em uma publicação conjunta com a jornalista.