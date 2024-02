Fernanda Gentil é diagnosticada com paralisia facial - Reprodução / Youtube

Fernanda Gentil é diagnosticada com paralisia facial Reprodução / Youtube

Publicado 26/02/2024 21:30 | Atualizado 26/02/2024 21:46

Rio - Fernanda Gentil, de 37 anos, revelou que foi diagnosticada com paralisia facial. Em um vídeo publicado no Youtube, no último sábado (24), a jornalista contou que os sintomas começaram logo após o Carnaval, explicou sobre como descobriu a doença e alertou seus fãs sobre os sinais.



No vídeo, Fernanda contou que começou a sentir os primeiros sintomas em um reencontro com seu filho caçula, Gabriel, que estava viajando com seu pai. "Quando ele chegou, eu obviamente agarrei ele, abracei, beijei, espremi, e senti que fiquei com a boca meio dormente. Passou aquela euforia toda, esqueci, distrai", disse.



A apresentadora disse que os sintomas pioraram no dia seguinte, durante diversas reuniões de trabalho. "Comecei a mandar vários beijos e não saia, a boca não firmava, sabe?". Logo, Fernanda foi ao banheiro fazer exercícios com o rosto e percebeu que uma parte de sua face estava paralisada. "Percebi que o lado da esquerda, que era justamente o que estava incomodando a minha boca, não estava correspondendo com o lado da direita".



"[O médico] me diagnosticou com Paralisia de Bell, que é essa paralisia parcial do rosto. Não tem uma origem certa do que pode causar, tem várias opções. Estresse pode ser uma delas, mas também é uma possibilidade o vírus da herpes, que eu tenho [no meu corpo]", contou.



"É para alertar vocês a ouvirem muito os sinais do corpo de vocês. Não silenciarem nada, não negarem nada, fingirem que não estão vendo. Não vai eliminar esse problema, muito pelo contrário, vai aumentar esse problema. Então se você tem uma coisa que você acha que não está legal, vai procurar uma ajuda, uma orientação médica, para você investigar", aconselhou.

Confira o vídeo: