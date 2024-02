Virginia Fonseca e Maria Alice - Reprodução / Instagram

Publicado 27/02/2024 19:08 | Atualizado 27/02/2024 19:30

Rio - Virginia Fonseca, de 24 anos, conseguiu que um shopping em Goiânia abrisse mais cedo na última segunda-feira (26), para que ela pudesse comprar junto da primogênita, Maria Alice, o material escolar da pequena. O momento foi compartilhado pela influenciadora em seu canal no Youtube.

No vídeo, é possível ver Virginia e sua filha andando pelos corredores vazios do shopping enquanto escolhem os itens escolares.



O momento tem viralizado na web e internautas estão comentando sobre o ocorrido. "Eu só gostaria da oportunidade de ser a vendedora a atendê-la, batia a meta do mês", disse a seguidora. "Ela só chegou antes das lojas abrirem! Isso acontece quase sempre com empresários renomados", contou outra. "A sensação de ter dinheiro deve ser maravilhosa né", escreveu a fã. "Está certíssima. É um momento especial pra filha dela, o povo não iria respeitar esse momento", opinou a mulher. "Eu também consigo entrar no shopping antes dele abrir... Sou funcionária", brincou mais uma.





Confira o momento: