Claudia Raia compartilha registro fofo com o filho, LucaReprodução

Publicado 27/02/2024 18:48

Rio - Claudia Raia utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (27), para compartilhar um registro super fofo com o filho caçula, Luca, de 1 ano. Em seu Instagram, a atriz apareceu abraçadinha com o pequeno, fruto de seu relacionamento com Jarbas Homem de Mello, e encantou os seguidores.

"Melhor abraço do mundo", escreveu Claudia na legenda da publicação, seguido de um emoji de coração. Nos comentários, os internautas fizeram questão de exaltar a foto. "Recarregamento automático de energia", afirmou um fã. "Lindos. Deus abençoe vocês", disse outro.

A atriz, junto com Edson Celulari, são pais de Sophia Raia e Enzo Celulari.