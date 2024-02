Juliette desabafa sobre vida fitness - Reprodução

Juliette desabafa sobre vida fitnessReprodução

Publicado 27/02/2024 18:09

Rio - Juliette utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (27), para desabafar sobre sua vida fitness. A cantora, que tem aderido à rotina de treinos e boa alimentação, revelou que ainda não está gostando de fazer os exercícios físicos.

fotogaleria

"Seguinte, eu estou sofrendo para fazer exercício físico. Eu vou fingir que eu não estou? Que eu estou em uma forma física exemplar? Não estou. A verdade é essa! Eu estou mostrando a minha realidade. A gente se arruma, coloca um lookinho, dá um estímulo maior? Dá. Agora, ainda estamos no processo de pegar gosto pela coisa", afirmou.

Em seguida, Juliette continuou: "Vou dizer que eu amo? Não amo. Eu gosto do resultado, quando acaba eu amo. Quando acaba eu faço 'uau, que marombeira! Que pessoa fitness'. Mas durante o processo, ainda não encontrei esse prazer. A verdade é essa. A gente tenta, a gente bota um look 'babado', que dá um up, a gente faz muita coisa. Mas, por enquanto, ainda estou na fase do sofrimento. Quando chega a bonança?", questionou.