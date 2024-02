Sheron Menezzes aproveita dias de descanso pós-Carnaval com viagem para o Havaí - Reprodução/Instagram

Sheron Menezzes aproveita dias de descanso pós-Carnaval com viagem para o HavaíReprodução/Instagram

Publicado 27/02/2024 19:57

fotogaleria

"Oi, Hawaii", cumprimentou a eterna Sol de 'Vai na Fé' na legenda do post. Sheron surge caminhando pelas areias de uma praia paradisíaca no clique, exibindo suas curvas esculturais com um biquíni branco fininho e óculos de sol para completar. A influenciadora voltou à azul e branco após representar a escola como rainha de bateria por dois anos seguidos, em 2011 e 2012. Ela foi convidada à retornar aos defiles como parte das comemorações de 100 anos da agremiação, que garantiu o posto de 5ª colocada do Grupo Especial com um enredo baseado no romance 'Um Defeito de Cor', da autora Ana Maria Gonçalves.Nos comentários, seguidores se derreteram pela beleza natural da atriz: "Meu Deus, como é linda!", admirou o irmão caçula da artista, Drayson Menezzes. "Eita, você de branco fica um espetáculo! Todo o respeito do mundo pelo corpo dessa mulher maravilhosa", afirmou uma fã. "Eu acho ela tão linda... Aproveite muito essa delícia de lugar!", desejou outra. "Uma maravilha de mulher. Simplesmente perfeita com esse biquíni", admirou um terceiro. "Ela é um espetáculo de tão linda! Uma deusa!", exclamou mais um.