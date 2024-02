Jorge Aragão homenageia a cultura preta no EP 'Projeto Identidade' - Divulgação/ Yves Lohan

Publicado 27/02/2024 17:56

Rio - O cantor Jorge Aragão está fazendo aniversário na próxima sexta-feira (01), mas decidiu que serão seus fãs que vão ser presenteados este ano. Para comemorar seus 75 anos de vida, o artista fez uma releitura de uma composição sua que ficou famosa na voz do grupo 'Art Popular', a música 'Até Que Aprendi', lançada em 2022.

"É uma canção que traz todo meu DNA musical como compositor, principalmente falando de amor: 'Nas noites em que eu morri/ Ao sonhar até sangrar/ E dores tantas eu senti/ Até que aprendi...' É com muita felicidade que convido o público para comemorar a vida comigo, curtindo mais esse recomeço. O início desse novo ciclo, para mim, tem outro sabor. Estou num momento de muita gratidão e celebração da vida. Pra mim, é como se eu tivesse nascido em 2023. Renasci agora já sabendo compor e com todo um aprendizado de vida e de tecnologia ao meu redor. Tenho certeza que vou me emocionar e emocionar muito também nessa minha nova fase", afirmou o músico.A faixa faz parte do 'Projeto Identidade', iniciado por Aragão em novembro do ano passado em comemoração ao Dia da Consciência Negra. O álbum traz a participação de grandes nomes do rap atual, como Xamã, L7nnon e Emicida.Jorge tem quase 50 anos de carreira, começando no cenário musical a partir do samba 'Malandro', que foi gravado pela eterna Elza Soares em 1976. O sambista também se consagrou com sucessos como 'Coisinha do Pai', tocado até em Marte para "acordar" o robô 'Mars Pathfinder' da NASA, 'Eu e Você Sempre', 'Lucidez', 'Moleque Atrevido', e 'Deus Manda'.