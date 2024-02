Alok apresenta cão-robô como novo 'membro' de sua família - Reprodução/Instagram

Publicado 27/02/2024 15:09

Rio - Alok, de 32 anos, deixou internautas assustados ao anunciar que recebeu mais um "membro" de sua família com a influenciadora Romana Novais. Nesta segunda-feira (26), o músico exibiu sua mais nova aquisição, um robô de quatro pernas que se comporta como um cachorro.

"Agora somos 6! Sim, é de verdade. Como ele deveria se chamar?", perguntou o artista em uma publicação no seu Instagram. No vídeo, Alok surge ao lado da mulher e dos filhos, Raika e Ravi, brincando com o cachorro branco do casal, Apolo, e com seu novo amigo, o cão-robô Go2 da marca chinesa 'Unitree'. Com a repercussão do registro, o DJ explicou que o post tinha sido apenas uma brincadeira e que só comprou o aparelho para fazer uma futura apresentação. "Galera, a intenção é usar no novo show! Esse vídeo é só pra descontrair. Novidades em breve! Se vocês curtiram esse... Não imaginam o que está por vir", garantiu o influenciador.



Apesar do esclarecimento, seguidores ficaram desconfortáveis com o aparelho e chegaram a relacionar o cachorro futurista com a série distópica 'Black Mirror'. "Eu tenho é medo de ter um negócio desses em casa", admitiu a influencer Mirela Janis. "Gente, que sensação ruim de ver. Gostei, não. Só consigo lembrar de 'Black Mirror'!", contou uma pessoa. "Tá repreendido. Prefiro adotar um cãozinho vira-lata! Tantos cachorrinhos precisando de um lar...", refletiu outra. "Isso me assusta num nível! Deus me defenderá de um negócio desses. Nunca conseguiria depois que assisti 'Black Mirror'", afirmou uma terceira.