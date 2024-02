Fabiana Justus e o marido - Reprodução/Instagram

Fabiana Justus e o maridoReprodução/Instagram

Publicado 27/02/2024 13:56 | Atualizado 27/02/2024 14:35

Rio - Bruno Levi D’Ancona, marido de Fabiana Justus, raspou o cabelo em apoio à esposa, que está com leucemia mieloide aguda. Ela recebeu alta do hospital no domingo (25) e segue o tratamento contra o câncer, em casa.

“Meu companheiro de vida! Desde quando soubemos do tratamento e que o meu cabelo iria cair, ele falou na hora que queria raspar. Esperamos para fazer esse momento junto com as meninas e foi uma farra enorme! Fizemos essas fotos logo em seguida (por isso os fiozinhos nas camisetas) para registrar o momento”, disse ela.

Filha do empresário Roberto Justus, Fabiana tem 37 anos e recebeu o diagnóstico de leucemia mieloide aguda há um mês após ir a um pronto-socorro por causa de dor nas costas e febre. Nas redes sociais, ela tem compartilhado sua rotina como paciente oncológica.