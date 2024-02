De biquíni fininho, Deborah Secco curte dia de sol em praia no Rio

Rio- Deborah Secco, de 44 anos, renovou o bronzeado nas areias da praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, nesta terça-feira. Com um biquíni fininho, a atriz, que dá vida à Lara na novela "Elas por Elas", da TV Globo, exibiu o corpão escultural e atraiu olhares.

Em dia de sol forte, a artista deu um mergulho no mar para se refrescar. No local, ela também tomou água de coco e deu um 'confere' no celular.

Outro famoso que esteve na região foi Cauã Reymond. Nesta manhã, o ator, que interpretou Caio em "Terra e Paixão", pegou um solzinho e esbanjou boa forma.

