Bruna Biancardi se diverte em passeio de 'snowmobile' ao lado de Carol DantasReprodução/Instagram

Publicado 27/02/2024 18:59

Rio - Bruna Biancardi está de férias em Barcelona, na Espanha, e decidiu se aventurar dando uma volta de "snowmobile" com Carol Dantas. Nesta terça-feira (27), a empresária posou ao lado da influencer durante um passeio na neve e impressionou seguidores com sua maturidade.

"Foi uma experiência tão legal! Deu medo, mas fomos mesmo assim", revelou na legenda da publicação. Nos cliques, a mãe da pequena Mavie surge toda agasalhada em cima de uma moto de neve, sorrindo abraçadinha com a ex-namorada do seu ex-noivo. As influenciadoras estão curtindo seus dias juntas desde que Bruna chegou no destino na última sexta-feira (23). Ela e a filha estão se hospedando na casa da amiga durante a viagem.Carol se relacionou brevemente com Neymar em 2011 após descobrir que estava grávida de Davi Lucca, o primogênito do atacante, que hoje tem 12 anos. Já Biancardi só terminou com o craque em novembro do ano passado, um mês depois da herdeira do casal nascer, após diversas rumores de traição terem se propagado nas redes.