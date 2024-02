Gaab, filho de Rodriguinho pede perdão ao pai em homenagem de aniversário e revela brigas do passado - Reprodução / Instagram

Gaab, filho de Rodriguinho pede perdão ao pai em homenagem de aniversário e revela brigas do passado Reprodução / Instagram

Publicado 27/02/2024 17:45 | Atualizado 27/02/2024 17:48

Rio - O cantor Gaab, filho de Rodriguinho, homenageou o pai nesta terça-feira (27), por estar completando 46 anos de vida. Através das redes sociais, o jovem se declarou e aproveitou para se desculpar por atritos antes do pai entrar no "BBB 24".

"Atenção, galera: quem quiser falar do BBB meus dois últimos posts são exatamente sobre isso ok? Esse post é sobre o aniversário do meu pai e eu te peço respeito. Se você tiver para dar, claro. Aqui estamos falando de uma família!", escreveu Gaab na legenda da publicação."Feliz aniversário, pai! Te amo muito. Confesso que fico assustado de ver você chegando nos 50… [risos] Queria que você fosse novo para sempre. Esse ano passado tivemos algumas discussões e confesso que, se pudesse voltar no tempo e não falar nada do que eu te falei, eu voltaria… Não sei o que te significou e nunca te perguntei sobre, de vergonha mesmo", continuou.Dono do hit "Tem Café" se mostrou arrependido pelas brigas. "Já pedi perdão a Deus, mas ainda não a você, perdão, pai! Quando você sair do programa, quero te dar um abração por causa disso e por causa de todos os abraços que deixei de te dar por besteiras da minha cabeça… Feliz aniversário, pai! Eu te amo muito", finalizou.