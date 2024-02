Ludmilla e Brunna Gonçalves posam de topless e trocam beijos em novas fotos no Caribe - Reprodução / Instagram

Publicado 27/02/2024 21:08 | Atualizado 27/02/2024 21:15

Rio - Ludmilla e Brunna Gonçalves compartilharam nas redes sociais, cliques ousados nesta terça-feira (27). O casal, que está curtindo as férias em St. Barths, no Caribe, apareceu fazendo topless, apenas com a parte de baixo de seus biquínis e trocando beijos. Já em outra foto, Lud está deitada em uma espreguiçadeira, enquanto a ex-BBB está sentada em seu colo.