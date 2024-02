Nicole Bahls comete gafe ao dizer que Pelé está vivo - Reprodução / Instagram

Nicole Bahls comete gafe ao dizer que Pelé está vivoReprodução / Instagram

Publicado 27/02/2024 20:39 | Atualizado 27/02/2024 20:48

Rio - Nicole Bahls, de 38 anos, cometeu uma gafe no "Colônia Bahls", programa disponibilizado no YouTube do Multishow, na última quinta-feira (22). A ex-panicat brincava de "Quem Sou Eu?" com Lexa, Patrícia Ramos, Zé Vaqueiro e Samira Close, quando disse que Pelé estava vivo e foi corrigida pelos amigos.

fotogaleria

"Está vivíssimo, o Rei?", disse a modelo, surpresa. "Meu Deus! Não estava sabendo, não. Tadinho", lamentou Nicole, levando o grupo às gargalhadas.



Pelé morreu em 29 de dezembro de 2022, em decorrência de complicações de um câncer no cólon, descoberto em setembro de 2021. "Está vivíssimo, o Rei?", disse a modelo, surpresa. "Meu Deus! Não estava sabendo, não. Tadinho", lamentou Nicole, levando o grupo às gargalhadas.Pelé morreu em 29 de dezembro de 2022, em decorrência de complicações de um câncer no cólon, descoberto em setembro de 2021.

Confira o momento: