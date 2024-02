Faustão deixa a UTI após transplante de rim - Reprodução de vídeo / Record TV

Publicado 27/02/2024 20:20

Rio - Após realizar um transplante de rim , Faustão deixou a UTI do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, nesta terça-feira (27). Agora, um dia após a cirurgia, o apresentador se recupera do procedimento no quarto. A informação é do colunista Lauro Jardim, do O Globo.

Faustão deu entrada no último domingo (25) na unidade de saúde ele deu em função do agravamento de uma doença renal crônica após a Central de Transplantes do Estado de São Paulo realizar a avaliação sobre a compatibilidade do órgão doado. "A cirurgia aconteceu, sem intercorrências, na manhã de ontem (26). O paciente seguirá em observação para acompanhamento da adaptação do órgão e controle clínico", disse a nota do hospital.



Esse é o segundo transplante de órgão realizado pelo apresentador em apenas seis meses. Em agosto do ano passado, Faustão passou por um transplante cardíaco. Ele ocupava o segundo lugar na fila de espera por um coração, segundo a Central de Transplantes do Estado.